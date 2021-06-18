Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова как к диалогу с США, так и к противостоянию

Председатель Госсовета народной республики и генеральный секретарь ЦК ТПК Ким Чен Ын считает, что страна должна быть готова как к ведению диалога с правительством Соединенных Штатов, так и к возможному противостоянию.

Об этом, как передает Trend соссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР отметил, что "для защиты достоинства", "обеспечения пользы от развития" государства, и "надежной гарантии мирной обстановки и безопасности страны" необходимо "быть готовым и к диалогу, и к противостоянию", говорится в сообщении ЦТАК.