Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова как к диалогу с США, так и к противостоянию
Председатель Госсовета народной республики и генеральный секретарь ЦК ТПК Ким Чен Ын считает, что страна должна быть готова как к ведению диалога с правительством Соединенных Штатов, так и к возможному противостоянию.
Об этом, как передает Trend соссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР отметил, что "для защиты достоинства", "обеспечения пользы от развития" государства, и "надежной гарантии мирной обстановки и безопасности страны" необходимо "быть готовым и к диалогу, и к противостоянию", говорится в сообщении ЦТАК.
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