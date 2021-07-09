Власти Гаити не планируют переносить всеобщие выборы и референдум по конституции

Руководство Гаити не планирует переносить проведение всеобщих выборов и референдума по принятию новой конституции республики, намеченное на 26 сентября. Об этом агентству Reuters сообщил уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосование готовилось не для Жовенеля Моиза как президента, это было условием для стабилизации обстановки в стране и создания более стабильной политической системы. Я думаю, что мы продолжим [подготовку к голосованию]", - отметил он. Пьер добавил, что приготовления ведутся уже давно, на это потрачены миллионы долларов.

Всеобщие выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента при необходимости его проведения - на 21 ноября. Проект нового основного закона подразумевает предоставление больших полномочий президенту, создание однопалатного парламента и упразднение Сената, а также проведение президентских выборов в один тур.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. В среду правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.