В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом

На Южном острове Новой Зеландии воздушный шар упал на дом. В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает NZ Herald.

Воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун. У двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, один получил средние повреждения, а еще восемь местных жителей — травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении воздушного шара в США. Корзина оборвалась и рухнула на землю вместе с отдыхающими. На борту находились по меньшей мере пять человек. Четверо пассажиров — в возрасте от 40 до 60 лет — скончались на месте, еще одного — доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.