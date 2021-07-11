И.о премьер-министра Гаити рассказал, что президента страны пытали перед смертью

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем как погибнуть в своей резиденции после нападения группы неизвестных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в интервью телеканалу ABC и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф.

"Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме", - сказал он.

Жозеф добавил, что в настоящее время находится в шоке, как и весь народ страны, и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть. "Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза", - подчеркнул и.о. премьер-министра, призвав всех дождаться результатов расследования.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.