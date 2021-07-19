Премьер Японии и президент Южной Кореи проведут встречу 23 июля

Правительства Японии и Республики Корея согласовали проведение первой очной встречи японского премьер-министра Ёсихидэ Суги и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила газета Yomiuri.

Встреча должна состояться 23 июля в Токио в день начала летних Олимпийских игр.