Главу Минздрава Туниса уволили на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Туниса Хишам Машиши отправил в отставку министра здравоохранения страны Фаузи Мехди в условиях ухудшающейся обстановки с пандемией коронавируса. Обязанности Мехди временно будет исполнять министр по социальным делам Мухаммед Трабелси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По последним данным Министерства здравоохранения Туниса, в стране с населением 12 млн человек зарегистрировано более 549 тыс. заразившихся коронавирусом, из них свыше 438 тыс. выздоровели, умерли 17 644 пациента. Всемирная организация здравоохранения считает, что в Тунисе наблюдается самая высокая в регионе Северной Африки смертность из-за коронавируса.
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