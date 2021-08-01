Офицеры Индии и КНР обсудили ситуацию на границе двух стран
Высшие офицеры армий Индии и КНР встретились для обсуждения ситуации с отводом войск двух стран из приграничных территорий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Встреча прошла на китайской стороне области Ладакх. Ожидается, что 1 августа стороны выступят с совместным заявлением по ее итогам. Совещание военных стало 12-м по счету.
Китай и Индия начали синхронный отвод войск на приграничной территории у озера Пангонг-Цо в феврале этого года.
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