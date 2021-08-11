Хакеры вывели с платформы Poly Network $604 млн в криптовалюте

Транснациональная блокчейн-платформа Poly Network подверглась во вторник взлому, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает журнал Forbes, хакеры сумели вывести $604 млн в криптовалюте, что является крупнейшей по масштабу атакой в этой сфере.

"Нам жаль сообщить, что произошла атака на Poly Network", - говорится в сообщении платформы в Twitter. Средства были переведены злоумышленниками на различные криптовалютные кошельки. Poly Network разместила адреса предполагаемых хакеров, призвав блокировать переводы токенов от таких отправителей.

По данным издания, на один из адресов было переведено 2 858 токенов на сумму $267 млн, на другой поступило 6 610 монет криптобиржи Binance в размере $252 млн.

Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе.

Poly Network - это транснациональный протокол для обмена криптовалютами, созданный на основе китайского проекта NEO, к которому присоединился ряд других площадок, в том числе из США.