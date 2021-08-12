Число получивших предписание об эвакуации из-за ливней в Японии превысило 380 тыс.

Число жителей юго-запада Японии, которые получили от местных властей предписание об эвакуации в связи с угрозой схождения оползней из-за ливней, достигло 382 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшие число таких уведомлений направлено 244 тыс. жителей префектуры Нагасаки. Власти предписали эвакуироваться также населению ряда районов префектур Сага, Кагосима и Кумамото.

Отмечается, что затяжные дожди могут продлиться в Кумамото до конца субботы.

Ранее сообщалось о 26,6 тыс. жителей Кумамото, которым было предписано покинуть свои дома из-за экстремальных погодных условий.

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По меньшей мере 26,6 тыс. человек получили предписание об эвакуации в префектуре Кумамото на юго-западе Японии в связи с угрозой схождения оползней из-за охвативших этот регион ливней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что затяжные дожди могут продлиться в Кумамото до конца субботы. В ряде районов префектуры за сутки ожидается выпадение до 300 мм осадков.