Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Паралимпиаде в Токио

Тесты на коронавирус 10 человек на Паралимпийских играх в Токио показали положительный результат за последние сутки. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ни одного случая заражения среди спортсменов не выявлено. Как отмечается в отчете оргкомитета, заразились девять подрядчиков и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.