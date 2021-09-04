Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Паралимпиаде в Токио
Тесты на коронавирус 10 человек на Паралимпийских играх в Токио показали положительный результат за последние сутки. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ни одного случая заражения среди спортсменов не выявлено. Как отмечается в отчете оргкомитета, заразились девять подрядчиков и один человек, связанный с проведением Игр.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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