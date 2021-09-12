В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополчением и талибами
Боестолкновения между представителями движения "Талибан" и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник в регионе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - указал собеседник агентства, добавив, что в настоящий момент столкновения еще продолжаются.
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