В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополчением и талибами

Боестолкновения между представителями движения "Талибан" и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в воскресенье в северной провинции Баглан. Об этом сообщил близкий к ополченцам источник в регионе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - указал собеседник агентства, добавив, что в настоящий момент столкновения еще продолжаются.