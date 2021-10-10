Не менее пяти человек погибли при столкновении лодки и грузового судна в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли в результате опрокидывания лодки, столкнувшейся с грузовым судном на реке Тураг недалеко от Дакки. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на дежурного офицера местной службы экстренной помощи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, инцидент произошел в результате столкновения лодки с 18 людьми на борту и грузового судна. Как отмечает агентство со ссылкой на слова офицера, "на данный момент спасателями были извлечены тела трех мальчиков, женщины и девочки". Несколько человек числятся пропавшими без вести.
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