Талибы во вторник встретятся в Дохе с представителями ЕС

Движение "Талибан" объявило, что во вторник планирует встретиться с представителями Евросоюза в Дохе, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Амира Хана Муттаки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Завтра мы встречаемся с европейскими представителями. Мы проводим конструктивные встречи и с представителями других стран", - заявил он.

В выходные талибы провели встречу в Дохе с представителями США. Они заявили, что она была успешной.