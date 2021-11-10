В результате столкновения столкновения двух микроавтобусов в Мексике погибли 12 человек

Столкновение двух микроавтобусов во вторник унесло жизни 12 человек в районе Паленке в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении прокуратуры региона. Ранее сообщалось о 10 жертвах автокатастрофы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информируем о том, что погибли 12 человек <...>, еще три человека, имеющих гражданство Гондураса, пострадали", - указывается в документе. Иностранцы, в числе которых оказался ребенок, получивший сильные ожоги, были доставлены в одну из больниц Паленке, где им оказывается помощь. Надзорное ведомство начало расследование по факту гибели людей в ДТП.