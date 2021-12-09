Власти ЮАР продлили до 15 января режим национального бедствия из-за коронавируса

Власти ЮАР объявили в четверг о продлении до 15 января 2022 года режима национального бедствия в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил о 19 842 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, всего с начала пандемии в стране заболели ковидом 3 071 064 человек. За сутки умерли еще 36 инфицированных, общее число летальных исходов составило 90 038. Это самые высокие показатели в странах Африки южнее Сахары.

Впервые режим национального бедствия в связи с коронавирусом был введен в стране 15 марта 2020 года на один месяц и с тех пор неоднократно продлевался. Он позволяет властям вводить ограничительные меры, включая полный карантин и запрет на передвижение без специального разрешения.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с сотрудников системы здравоохранения. Применяется препарат компании Johnson & Johnson. В среду Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA) одобрило использование американской вакцины Pfizer в качестве бустерной дозы.