Два человека погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана

По меньшей мере два человека погибли и четверо ранены в результате взрыва бомбы, осуществленного в воскресенье террористом-смертником в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила газета The Nation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, теракт был совершен в племенном районе Баджаур неподалеку от границы с Афганистаном в день проведения выборов в местные органы власти. Среди погибших баллотировавшийся на выборах лидер районной организации Национальной партии Авами (НПА).

В субботу неизвестные преступники застрелили руководителя организации НПА в провинции Хайбер-Пахтунхва Умара Хаттаба Шерани.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за убийство представителей НПА.