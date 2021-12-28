Petronas прогнозирует стоимость нефти в пределах $50-60 за баррель

Малайзийская нефтегазовая компания Petronas прогнозирует стоимость нефть в период 2022-2024 годов на уровне $50-60 за баррель. Об этом говорится в опубликованном во вторник экономическом обзоре компании на данный период, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большинство отраслевых аналитиков разделяют подобную оценку стоимости нефти, поэтому мы в своих расчетах исходим из цены в $50-60 за баррель. Компания намерена придерживаться консервативного подхода к ценообразованию", - отмечается в документе.

Кроме того, как указали в Petronas, "восстановление спроса на нефть в условиях возникновения новых штаммов коронавируса, которые могут привести к ограничениям, остается неопределенным и нестабильным". "Вместе с тем, - подчеркивается в докладе, - мировая экономика в настоящее время находится в стадии устойчивого восстановления после рецессии, во многих отраслях наблюдается рост". "Однако авиационный сектор, как ожидается, вернется на допандемийный уровень только к 2024 году", - отметили в компании.