В Венесуэле надеются на дальнейшее снятие санкций США

Власти Венесуэлы готовы к диалогу с оппозицией и США и надеются на дальнейшее снятие санкций Вашингтоном. Об этом заявила во вторник вице-президент южноамериканской республики Дельси Родригес в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Каракас получил информацию о том, что "США разрешили американским и европейским нефтяным компаниям вести переговоры и возобновить деятельность в Венесуэле". "Венесуэла надеется, что это решение США положит начало полному снятию незаконных санкций, от которых страдает весь наш народ", - добавила Родригес.

Она также заявила, что власти Венесуэлы "продолжат без устали продвигать плодотворный диалог на национальном и международном уровне".