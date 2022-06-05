Число жертв пожара на складе в Бангладеш выросло до 25

Число погибших минувшей ночью в результате сильного пожара на складе морских контейнеров в порту Читтагонг в Бангладеш выросло до 25. Об этом сообщил в воскресенье директор департамента здравоохранения Бангладеш Хасан Шахриар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате пожара погибли 25 человек, в том числе пятеро пожарных. Ожидается, что число погибших может увеличиться", - приводит слова Шахриара телеканал NDTV. Он отметил, что более 450 человек получили ранения.

Ранее начальник местной полиции Абул Калам Азад сообщал о 15 погибших и порядка 170 пострадавших.