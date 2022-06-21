Один человек погиб в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре

Как минимум один участник антиправительственных протестов в Эквадоре погиб. Об этом сообщает агентство Premsa Latina. Гибель человека произошла на севере столицы страны города Кито, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что группа протестующих упала в овраг, три человека получили тяжелые травмы.

По данным полиции более 60 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с протестующими.

Инициатором беспорядков называют Конфедерацию коренных народов Эквадора. Они требуют снижения цен на бензин и обеспечения безопасности граждан на фоне роста преступности.