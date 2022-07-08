В Мумбаи объявили красный уровень опасности из-за ливней

Индийский метеорологический департамент объявил в пятницу красный уровень опасности в мегаполисе Мумбаи и соседних районах из-за мощных муссонных ливней. Метеослужба на своем сайте предсказывает сильные дожди также в соседних Тане, Палгаре, Райгаде, Ратнагири и Синдхудурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дожди в "экономической столице Индии", как называют Мумбаи, не прекращаются с понедельника, постепенно усиливаясь. В минувшие сутки в городе выпало 82 мм осадков, а в восточных и западных пригородах - 109 мм и 106 мм осадков соответственно. Затруднено движение по ряду городских магистралей. Некоторые улицы оказались затоплены.