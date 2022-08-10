Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов, сообщают финские СМИ, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени, но к 21:00 сайт все еще недоступен.

Сообщается, что эта группировка ранее осуществляла кибератаки на госучреждения в Польше, Литве и Норвегии.