Власти эвакуировали 17,3 тыс. человек из-за ливней на юго-западе Китая

Власти провинции Сычуань эвакуировали более 17,3 тыс. человек в связи с проливными дождями на юго-западе КНР. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в зоне бедствия оказалось население трех административных единиц - городов Мяньян и Яань и уезда Аба. В них проживают около 6,4 млн человек.

Местное ведомство по чрезвычайным ситуациям пока не зарегистрировало каких-либо опасных последствий проливных дождей и наводнений, которые часто приводят к оползням и паводкам.