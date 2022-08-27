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Власти эвакуировали 17,3 тыс. человек из-за ливней на юго-западе Китая

Другие страны Материалы 27 августа 2022 06:56 (UTC +04:00)
Власти эвакуировали 17,3 тыс. человек из-за ливней на юго-западе Китая

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Власти провинции Сычуань эвакуировали более 17,3 тыс. человек в связи с проливными дождями на юго-западе КНР. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в зоне бедствия оказалось население трех административных единиц - городов Мяньян и Яань и уезда Аба. В них проживают около 6,4 млн человек.

Местное ведомство по чрезвычайным ситуациям пока не зарегистрировало каких-либо опасных последствий проливных дождей и наводнений, которые часто приводят к оползням и паводкам.

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