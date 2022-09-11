Си Цзиньпин поздравил Карла III со вступлением на престол

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму королю Великобритании Карлу III по случаю вступления на престол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я готов работать вместе с королем Карлом III для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, расширения дружеских обменов и взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимопонимания по глобальным вопросам на благо народов двух стран и всего мира", - отметил Си Цзиньпин в своем послании.

Королева Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Из-за смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон Ее Величества. Как было объявлено в субботу, день похорон королевы будет выходным. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев, ее дата пока не названа.