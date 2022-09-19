Ураган "Фиона" достиг побережья Пуэрто-Рико

Ураган первой категории "Фиона" в воскресенье обрушился на юго-восточное побережье Пуэрто-Рико. Об этом в воскресенье сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, когда ураган достиг побережья страны, скорость порывов ветра в пределах стихии составляла около 40 м/с. В настоящее время "Фиона" находится на расстоянии 25 км к юго-востоку от города Маягуэс и движется на северо-запад со скоростью 15 км/ч.

Ранее в воскресенье тропический шторм "Фиона" усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона.

В связи с приближением "Фионы" национальный центр по наблюдению за ураганами США объявил штормовое предупреждение в Пуэрто-Рико. Президент США Джо Байден в воскресенье подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона" и распорядился предоставить властям этого ассоциированного с США государства федеральную помощь.