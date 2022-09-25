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Глава Pfizer заразился COVID-19 дважды за полтора месяца

Другие страны Материалы 25 сентября 2022 05:15 (UTC +04:00)
Глава Pfizer заразился COVID-19 дважды за полтора месяца

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Председатель правления и генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом во второй раз. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«У меня положительный тест на COVID. Я чувствую себя хорошо и не испытываю симптомов. <...> Несмотря на то, что мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами», — говорится в сообщении. Глава Pfizer также отметил, что не успел получить новой бустерной дозы вакцины из-за рекомендации Центра по контролю за заболеваниями США (CDC) дожидаться не менее чем трех месяцев с момента последнего заболевания коронавирусом.

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