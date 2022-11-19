Британия предоставит Украине новый пакет противовоздушной помощи - Сунак

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2,3 млрд фунтов, и заверил, что Соединенное Королевство будет оказывать военную помощь и в следующем году.

"Мы сегодня предоставляем новую противовоздушную помощь, в том числе 120 специальных зенитных пушек, а также антидроновое снаряжение», - заявил Сунак.

Он также проинформировал, что Британия расширяет обучающие программы для украинских военных и будет обучать военных медиков и военных инженеров. Кроме того, Соединенное Королевство предоставит специальное зимнее оборудование для украинских военных, а также гуманитарную помощь на общую сумму 16 млн фунтов.