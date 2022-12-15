ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида в мире на 10% за неделю

Более 3,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией с 5 по 11 декабря, более 9,7 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 2%, а количество летальных исходов - на 10%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю было зарегистрировано 3 326 710 случаев заражения и 9 782 летальных исхода. Рост заболеваемости по сравнению с предшествующими семью днями (с 28 ноября по 4 декабря) отмечен в Америке (плюс 27%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 3%). Вместе с тем в Африке она снизилась на 73%, Юго-Восточной Азии (ЮВА) - на 33%, Европе - на 11% и Восточном Средиземноморье - на 2%.

Смертность уменьшилась в Европе (минус 17%) и ЮВА (минус 10%). В то же время в Африке зафиксирован ее рост на 975%. Столь внушительные цифры в ВОЗ объясняют, в частности, уточнением статистических данных по ЮАР. Число летальных исходов увеличилось за минувшую неделю по сравнению с предшествующей также в Восточном Средиземноморье (плюс 81%), Америке (плюс 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 5%).

Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 841 371. Далее следуют США (448 634), Республика Корея (420 392), Франция (366 699) и Бразилия (194 170). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 934. Далее следуют Япония (1 358), Бразилия (603), Франция (478) и Италия (475), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 14 декабря в ВОЗ поступили сообщения о 646 266 987 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 636 278 умерших. За последние сутки было выявлено 410 104 случаев инфицирования, умерли 988 человек.