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КНДР запустила баллистическую ракету

Другие страны Материалы 31 декабря 2022 03:46 (UTC +04:00)
КНДР запустила баллистическую ракету

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Северная Корея утром в субботу запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске, но других подробностей пока не привел.

Агентство отмечает, что пуск ракеты в КНДР состоялся на следующие сутки после того, как Южная Корея успешно запустила космическую ракету-носитель.

Северная Корея регулярно проводит запуски баллистических ракет. В последний раз такой пуск состоялся 23 декабря.

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