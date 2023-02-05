Число погибших при лесных пожарах в Чили возросло до 22

Не менее 22 человек погибли из-за лесных пожаров в центральных и южных районах Чили. Об этом сообщила в субботу министр внутренних дел страны Каролина Тоа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту в общей сложности, к сожалению, погибли 22 человека, из них 16 - в регионе Био-Био, 5 - [в регионе] Арауканиа, 1 - в Ньюбле", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале службы по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 13 погибших.

По данным властей, пострадали более 500 человек, 16 находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила Тоа, сейчас активным остается 251 очаг возгорания. "За неделю сгорело больше, чем обычно за год", - отметила министр.