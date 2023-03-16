Запущенная КНДР баллистическая ракета упала за пределами ИЭЗ Японии

В Минобороны Японии сообщили, что запущенная КНДР в четверг утром баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает японская телекомпания NHK, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В военном ведомстве заявили, что запущенная в четверг около 07:09 (01:09 по Москве) ракета упала, предположительно, в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Уточняется, что ракета стартовала с западного побережья КНДР в восточном направлении.

Ракета была запущена по навесной траектории, стартовав под более высоким углом, поэтому ее полет длился так долго, отмечается в сообщении.

Минобороны продолжает сбор информации.