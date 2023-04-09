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В Канаде 135 человек отравились угарным газом, ожидая восстановления энергоснабжения

Другие страны Материалы 9 апреля 2023 05:14 (UTC +04:00)
В Канаде 135 человек отравились угарным газом, ожидая восстановления энергоснабжения

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По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электроэнергии после прошедших в регионе еще в среду ледяных дождей. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на Минздрав провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с 5 апреля 135 человек были доставлены в медучреждения из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю внутри помещений.

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