В Канаде 135 человек отравились угарным газом, ожидая восстановления энергоснабжения

По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электроэнергии после прошедших в регионе еще в среду ледяных дождей. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на Минздрав провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с 5 апреля 135 человек были доставлены в медучреждения из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю внутри помещений.