На юго-западе Китая в ДТП с автобусом пострадали до 20 человек

До 20 человек получили ранения и травмы в пятницу в результате ДТП с автобусом в Китае. Об этом сообщило управление общественной безопасности города центрального подчинения Чунцин (юго-запад страны), на территории которого в ходе движения по трассе опрокинулось транспортное средство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, ЧП произошло примерно в 07:00 по пекинскому времени (03:00 GMT+4). Автобус следовал в Чунцин из восточной провинции Фуцзянь. Состояние семи из 20 пострадавших оценивается как серьезное, однако "их жизнь вне опасности".

На месте происшествия работают полиция, медики и спасатели. Причины ДТП выясняются, ведется следствие.