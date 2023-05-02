Резервный банк Австралии повысил базовую ставку до 3,85% годовых

Резервный банк Австралии (RBA) принял решение повысить базовую ставку с 3,6% до 3,85% годовых в рамках борьбы с высокой инфляцией. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правление RBA приняло решение увеличить целевую базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,85%, что является оправданным шагом в рамках борьбы с инфляцией, которая, хотя и миновала пик, но все еще остается слишком высокой [7%]", - указано в сообщении регулятора.

Также отмечается, что отказ от очередного повышения ставки в апреле 2023 года дал возможность "оценить состояние экономики страны и составить прогнозы ее развития". "Инфляция в стране, очевидно, замедляется, но потребуется не менее двух лет для того, чтобы инфляция вернулась к верхней границе целевого диапазона [3,5%]. Ситуация на рынке труда остается очень напряженной, уровень безработицы находится на 50-летнем минимуме, и многие работодатели испытывают трудности с наймом рабочей силы", - указал регулятор.

Также в прогнозах RBA отмечается, что "инфляция в стране будет оставаться достаточного высокой в ближайшее время и, вероятно, снизится до 4,5% к концу 2023 года, а затем - до 3% к середине 2025-го". "ВВП, по прогнозам банка, увеличится на 1,25% в текущем году и затем вырастет еще на 2% к середине 2025 года. Уровень безработицы снизится к этому времени до 4,5%", - отметили в Резервном банке, указав, что не исключают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Резервный банк Австралии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 0,1% в ноябре 2020 года в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса и в течение следующих 17 месяцев удерживал этот показатель. Однако на фоне резкого роста уровня инфляции с мая 2022 года регулятор начал постепенное повышение базовой учетной ставки, подняв ее за 12 месяцев с 0,1% до 3,85%.