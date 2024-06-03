Для участия на президентских выборах в Иране зарегистрировались 59 человек

БАКУ /Trend/ - Для участия на президентских выборах в Иране, которые пройдут 28 июня, зарегистрировались 59 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил представитель избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами.

По его словам, на данный момент в избирательный штаб для регистрации кандидатуры на выборах обратились 213 человек.

Эслами упомянул, что сегодня 86 человек обратились в избирательный штаб за регистрацией, из которых зарегистрированы 22 человека (одна женщина и 21 мужчина).

Он подчеркнул, что сегодня последний день регистрации кандидатур, и этот срок не будет продлеваться.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Кандидатами в президенты могут быть лица, проработавшие на ключевых должностях в государственном управлении страны не менее 4 лет, в возрасте от 40 до 75 лет и имеющие минимально научную степень магистра.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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