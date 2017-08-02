США объявили России полноценную торговую войну, заявил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну, теперь надежде на улучшение отношений с новой администрацией конец.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал он на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.