США объявили России полноценную торговую войну, заявил Медведев

2 августа 2017 22:46 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну, теперь надежде на улучшение отношений с новой администрацией конец.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал он на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

Azernews Newspaper
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