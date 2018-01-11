Путин и Эрдоган обсудили активизацию координации в борьбе с террором в Сирии

11 января 2018 21:36 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом активизацию координации усилий двух стран для борьбы с террористами в Сирии, пишет ТАСС.

"Президент России обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиационную базу "Хмеймим" с использованием современных беспилотных летательных аппаратов, - сообщили в пресс-службе Кремля. - В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии".

"Подчеркнута важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в частности, о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации", - отметили в пресс-службе.

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