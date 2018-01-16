Посол США рассказал о подготовке встречи Лаврова и Тиллерсона

Москва и Вашингтон работают над организацией встречи глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, заявил РИА Новости посол США в РФ Джон Хантсман.

"Лавров и Тиллерсон поддерживают регулярный контакт. По поводу личной встречи, я не уверен, но знаю, что над ее организацией работают", — сказал посол.

"Но, к сожалению, у меня пока нет ничего, чтобы я мог бы анонсировать", — добавил дипломат.

Он также выразил надежду, что на встрече министры смогут обсудить "вопросы, которые имеют первостепенное значение, — Сирия, КНДР".

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