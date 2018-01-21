Речь о пересмотре обязательств России по сделке ОПЕК+ не идет - Новак

Говорить об уменьшении квоты России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ преждевременно; пересмотр обязательств, оговоренных в декабре 2016 года, сейчас не обсуждается, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.

"Преждевременно говорить (об уменьшении квоты по сокращению добычи нефти России - ред.) Сейчас мы исходим из тех квот, которые были определены нами же в декабре 2016 года, и никаких пересмотров, об этом речи сейчас нет", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

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