Пожар в центре Москвы: есть пострадавшие

Спасатели потушили пожар в квартире в центре Москвы, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в ночь на понедельник, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, в 01:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Стрельбищенский, дом 13. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек… к сожалению, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.