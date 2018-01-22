Пожар в центре Москвы: есть пострадавшие

22 января 2018 04:12 (UTC+04:00)

Спасатели потушили пожар в квартире в центре Москвы, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в ночь на понедельник, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, в 01:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Стрельбищенский, дом 13. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек… к сожалению, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

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