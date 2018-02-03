В московских аэропортах из-за непогоды задержали более ста рейсов (Обновлено)

21:45 (GMT+4) Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 102, отменены 11, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 20:54 (GMT+4) субботы, во "Внуково 25 рейсов задержано, один отменен, Домодедово — 23 рейса задержано, 10 отменено, в Шереметьево — 54 рейса задержано".

19:49 (GMT+4) В аэропортах Москвы вечером в субботу отменены девять рейсов и задержаны 73, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Как следует из данных на 19:20 (GMT+4), во "Внуково 18 рейсов задержано, Домодедово — 18 рейсов задержано, девять отменено, Шереметьево — 37 рейсов задержано".

В Москве в субботу идет сильный мокрый снег, температура до плюс двух градусов. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков. По данным Росавиации, по состоянию на субботу в столичных аэропортах сформирован необходимый запас реагентов. Длительных задержек, свыше двух часов, по метеоусловиям нет, отмечали в ведомстве.

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