Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов - постпред РФ при ООН

15 марта 2018 00:33 (UTC+04:00)

РФ не позволит Великобритании разговаривать с собой языком ультиматумов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", — сказал он, выступая в СБ ООН.

По его словам, Россия запросила у Великобритании образцы примененного вещества и совместное расследование, но в этом Москве было отказано.

"То есть, нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно", — подчеркнул Небензя.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

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