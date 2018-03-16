Лавров объяснил, почему "желающие раздела Сирии" не хотят встреч в Астане

16 марта 2018 11:07 (UTC+04:00)

Результаты переговоров по сирийскому урегулированию на астанинской площадке не одобряются теми, кто желал разделить Сирию на княжества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в САР, передает РИА Новости.

"Те, кто в нарушение всех норм международного права, в нарушение резолюции 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии, на смену режима, с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно не приветствуют то, что мы делаем в Астане, добиваемся в Астане", — заявил Лавров в приветственной речи.

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