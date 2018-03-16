Лавров объяснил, почему "желающие раздела Сирии" не хотят встреч в Астане

Результаты переговоров по сирийскому урегулированию на астанинской площадке не одобряются теми, кто желал разделить Сирию на княжества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в САР, передает РИА Новости.

"Те, кто в нарушение всех норм международного права, в нарушение резолюции 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии, на смену режима, с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно не приветствуют то, что мы делаем в Астане, добиваемся в Астане", — заявил Лавров в приветственной речи.

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