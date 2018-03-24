Россия не рассматривает возможность отзыва посла в Британии

24 марта 2018 12:29 (UTC+04:00)

Россия не рассматривает возможность отзыва своего посла в Великобритании Александра Яковенко для консультаций на фоне скандала в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Нет", — ответил собеседник агентства на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность отзыва посла.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера.

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