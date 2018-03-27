Лавров: Отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику

27 марта 2018 11:04 (UTC+04:00)

Отношения между центральноазиатской "пятеркой" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) приобрели в последние годы положительную динамику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте, передает ТАСС.

"С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской "пятеркой" приобрели положительную динамику", - сказал он. По оценке министра, тем самым "создаются условия не только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказания слаженного содействия Афганистану в запуске процесса национального примирения".

"Высоко ценим достигнутый уровень координации с государствами Центральной Азии по афганской тематике", - подчеркнул Лавров.

15 марта президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Меджлиса Туркмении провели консультации в Астане, в ходе которых стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в Афганистане и наращивание торгово-экономического сотрудничества. Это была первая встреча лидеров стран Центральной Азии в таком формате за последние девять лет. Следующая такая встреча пройдет в Ташкенте в 2019 году.

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