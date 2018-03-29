Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией

29 марта 2018 11:08 (UTC+04:00)

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.

"Отношения между США и РФ переживают непростые времена", — сказал Хантстман, чье видеообращение публикуется в официальном Twitter посольства США, передает РИА Новости.

Он отметил, что на этой неделе США и их союзники, "вместе с партнерами и друзьями предприняли меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество".

"Подобное происшествие нельзя оставить без ответа. Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", — отметил Хантсман.

Он добавил, что в течение полугода с момента приезда в Москву он с удовольствием общался с россиянами и предложил задать ему новые вопросы на странице посольства в Twitter.

Ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан расширяет военно-техническое сотрудничество с рядом стран
Бизнес 12:01
Министр обороны Китая посетит Россию и Беларусь
Китай 11:34
Турция сохранила импорт российского газа на прошлогоднем уровне
Энергетика 11:32
Трамп запретил расходовать бюджетные деньги на написание портретов высших должностных лиц
США 10:35
Россия надеется подписать контракт на поставку С-400 Индии в этом году
Россия 10:33
Во Франции рассказали о подготовке визита Макрона в Россию
Европа 10:20
"Роснефть" открыла представительство в Катаре
Россия 10:18
Китай посоветовал США не ухудшать торговые отношения дальше
Китай 09:46
Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79
Россия 09:32
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
США 06:03
Автомобиль наехал на пешеходов в Сан-Франциско
США 05:30
Из-за задымления в детской больнице в Краснодаре эвакуировали 131 человек
Россия 04:13
Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов
США 03:03
В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу
США 28 марта 23:25
США надеются на скорейшую встречу Трампа и Ким Чен Ына
США 28 марта 23:18
США планируют прекратить бюджетное финансирование МКС в 2025 году
В мире 28 марта 18:26
Росатом сдал все документы для лицензии на строительство АЭС "Аккую"
Россия 28 марта 17:50
Глава "Росатом": Строительство АЭС в Египте намечено начать в 2020 году
Россия 28 марта 17:47