Лавров пообещал зеркальный ответ выславшим российских дипломатов странам

29 марта 2018 21:32 (UTC+04:00)

Москва примет зеркальные меры в отношении дипломатов других стран, помимо США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

"В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. На данный момент это пока все", - сказал министр на пресс-конференции.

"Мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые в наш адрес предпринимаются под жесточайшим давлением США и Великобритании под предлогом так называемого "дела Скрипалей", - подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Петербурге.

Всего о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери объявили 29 стран по всему миру, а также НАТО. В общей сложности будет выслано 153 представителя РФ за рубежом.

Первыми были британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и решившие выслать из Великобритании 23 российских дипломатов.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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