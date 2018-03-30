Абашидзе рассказал о ситуации с высылкой российского дипломата из Грузии

30 марта 2018 10:06 (UTC+04:00)

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе не уточнил, повлияет ли решение грузинского МИД о высылке из страны российского дипломата на его регулярные встречи с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным, передает РИА Новости.

Ранее грузинский МИД потребовал от сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии покинуть страну в течение семи дней. Решение принято в знак солидарности с Великобританией.

"Я не могу добавить ничего, кроме того, что было сказано в заявлении МИД. Посмотрим, как будет, понадобится время, чтобы посмотреть, какая реакция последует от российской стороны. Остальное лучше спросить у экспертов", — заявил Абашидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

На вопрос, повлияет ли решение МИД на его встречи с Карасиным, Абашидзе ответил, что "дата следующей встречи пока не назначена". "Обычно наши встречи касаются других тем, мы обсуждает конкретные вопросы", — заявил Абашидзе.

Регулярные встречи представителей двух стран проходят в Праге примерно раз в три-четыре месяца. Стороны обсуждают вопросы торговли, экономики, транспорта, культурных и гуманитарных отношений. Эта форма диалога является одним из способов общения между странами в условиях отсутствия дипломатических отношений.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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