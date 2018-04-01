Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

1 апреля 2018 10:34 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровсокй области Амана Тулеева. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба Кремля.

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10:29 (GMT+4) Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, передает ТАСС.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.

Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

"Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них - дети, наши дети, - добавил Тулеев. - Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы".

При этом он добавил, что "делал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи". "Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - продолжил Тулеев. "Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашей области", - заявил губернатор. "Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе, в радости, и примите поклон", - добавил Тулеев.

В своем обращении он также поблагодарил жителей Кузбасса. "Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь - от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен", - признался Тулеев. "Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю", - пожелал он.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном.

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