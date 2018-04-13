Россия до осени не будет увеличивать квоту на поставки томатов из Турции

Россия до осени точно не будет увеличивать квоту на поставки томатов из Турции, а тогда примет решение по ситуации, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Красноярского экономического форума, передает РИА Новости.

"У нас эта (квота - ред.) еще не выбрана, зачем ее увеличивать. Когда будет выбрана, тогда и решим. Сейчас надо посмотреть, как будет складываться ситуация. В принципе, сезон, в который нам нужны импортные томаты, подходит к концу. Начиная с мая у нас появляется все больше и больше своих. Поэтому в летний период - я не думаю, что мы будем квоту увеличивать", - сказал Дворкович.

"Потом, ближе к поздней осени, можно будет с объемом определиться. В принципе, нам 50 тысяч (тонн - ред.) точно не вредит, да и 100 тысяч сильно не навредит, если говорить серьезно. Но делать это или не делать - будем смотреть по ситуации. Для самих наших партнеров приоритет - иметь большее число поставщиков, а не саму квоту увеличивать. Там если квота будет выбрана - посмотрим", - добавил он.

Россельхознадзор с 15 по 21 апреля проведет еще одну проверку производителей томатов в Турции.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером XV Красноярского экономического форума (КЭФ).

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